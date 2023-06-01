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Мишель о переговорах в Молдове: что известно (обновлено)

Мишель о переговорах в Молдове: что известно (обновлено)

21:13 “Только что мы провели очень хорошую встречу с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, премьер-министром Армении Николом Пашиняном, президентом Франции Эмманюэлем Макроном и Канцлером Германии Олафом Шольцем, – заявил президент Совета Европейского Союза Шарль Мишель.

“У нас была возможность рассмотреть вопросы, обсужденные в мае этого года в Брюсселе, провести обсуждения, связанные со связанностью, безопасностью, делимитацией границ, мирным соглашением. Эта встреча стала очень хорошей подготовкой к следующей встрече, которая состоится 21 июля в Брюсселе. Это означает, что мы очень напряженно работаем. Мы поддержим все позитивные усилия, направленные на нормализацию отношений, а также заявили, что намерены вновь пригласить президента Алиева, премьер-министра Пашиняна, Канцлера Шольца и президента Макрона на встречу в рамках предстоящего в Испании очередного саммита Европейского политического сообщества. Это означает, что со стороны Европейского Союза мы сделаем все возможное для того, чтобы помочь достижению еще большего прогресса в нормализации отношений”, – приводит “Азертадж” его слова.

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19:57 Сегодняшние переговоры были очень продуктивными и стали хорошей подготовкой к предстоящей 21 июля встрече в Брюсселе.

Об этом говорится в заявлении главы Совета Европейского союза Шарля Мишеля по итогам встречи с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, премьер-министром Республики Армения Николом Пашиняном, канцлером Федеративной Республики Германии Олафом Шольцем и президентом Французской Республики Эмманюэлем Макроном.

По его словам, стороны интенсивно работают над нормализацией отношений.

“У нас была возможность затронуть все темы, которых мы коснулись в мае. Мы обсудили делимитацию границ, мирный договор. Эта встреча стала очень хорошей подготовкой к следующей встрече, которая состоится в Брюсселе 21 июля,” – отметил дипломат.

Он добавил, что стороны интенсивно работают над нормализацией отношений и планируют повтор встречи в том же формате в Испании.

Мишель также заявил, что Совет Европейского союза приложит все необходимые усилия для оказания поддержки по достижению большего прогресса в нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией.

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