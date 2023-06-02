Арабы кончились

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По данным Государственного агентства по туризму и Государственной миграционной службы Азербайджана, первое место по численности среди прибывших в страну в настоящее время занимают российские туристы, затем идут турецкие, иранские, индийские, грузинские, граждане Великобритании, Казахстана, Узбекистана Беларуси, Саудовской Аравии, Израиля, Украины, Пакистана и других стран.

За январь-апрель 2023 года в Азербайджан прибыло 523 305 иностранцев. Для сравнения отметим, что до пандемии, за аналогичный период 2019 года этот показатель составил 847 902 иностранных гражданина.

А было время, не так давно, когда лидирующие позиции по численности занимали арабские туристы, для привлечения которых Азербайджан специально упростил визовый режим для стран Персидского залива (Катар, Оман, Саудовская Аравия, Бахрейн, Кувейт и ОАЭ). Упрощенный визовый режим для граждан стран Персидского залива вступил в силу с 1 февраля 2016 года. Иностранцам, прибывавшим в республику, визы оформлялись в кратчайшие сроки по выгодной цене непосредственно в самом аэропорту.

И именно в 2016 году произошло второе великое нашествие арабов на Кавказ, то бишь на Баку. Их здесь было так много, что местные, гуляя по «Торговой», буквально спотыкались о них.

Известно и то, что в 2016 году иракские туристы по своей численности занимали в Азербайджане первое место среди граждан стран Персидского залива. Второе место пришлось на долю граждан Объединенных арабских эмиратов. Но в конце того же года в Багдаде было открыто дипломатическое представительство Азербайджана и Ирак выбыл из списка стран, для граждан которых был упрощен визовый режим. И это было, как отметили в МВД, своевременным решением на ту пору, потому что часть территории Ирака в то время контролировалась запрещенной радикальной террористической организацией “Исламское государство” (ИГ). Опрометчивое применение упрощенного визового режима для иракцев могло бы дорого стоить Азербайджану. К тому же, Ирак имеет небольшой выход к Персидскому заливу.

Как и следовало ожидать, арабский бум прибавил хлопот сотрудникам органов внутренних дел республики, и не только им. Все чаще в сводки происшествий полиции стали попадать арабы, которые становились либо жертвами воровок-проституток (женщины с низкой социальной ответственностью были их слабостью), либо жертвами различных мошенников, либо сами совершали преступные действия в отношении наших граждан. Одним словом, арабы стали завсегдатаями полицейских сводок. Однако ставка, сделанная на развитие туризма, была велика…

И вот в эту самую пору я, будучи обозревателем одного из агентств, добываю информацию о существовании большой вероятности того, что часть (был известен конкретный процент) прибывающих сюда арабов может быть связана с ИГ. Поэтому всем правоохранительным структурам было дано указание – тщательно проверять прибывающих граждан стран Персидского залива и не терять бдительности, поскольку, если предупрежден, значит вооружен.

Наши правоохранительные органы приняли все меры для пресечения возможных действий, которые могли бы представлять угрозу национальной безопасности, а я написала об этом статью. Но после публикации статьи, вечером со мной связалось руководство одного из силовых ведомств и сделало замечание относительно двух моментов, попросив смягчить их. Редакция устранила все недочеты, и в ведомстве «благословили» статью, заявив, что хотим мы этого или нет, но арабы отныне тут будут всегда.

Но наутро на работе началось такое… Звонили из МВД, Генпрокуратуры, Администрации президента, МИД, Генконсульства арабской страны, ГУП Баку и требовали срочно убрать статью во избежание дипломатического скандала. Генконсульство даже заявило, что готовит ноту протеста по этому поводу.

Оказалось, что на фотографии, которой мы иллюстрировали статью о потенциальных террористах, были запечатлены члены семьи генконсула, которых фоторепортер агентства сфотографировал на «Торговой» в момент, когда они входили в бутик.

Обиделись в генконсульстве страшно. Еще бы не обидеться: сами пригласили в страну, еще и «террористами» обозвали.

Но кто знал, что такое возможно?

В то время, как было указано выше, весь центр столицы был забит арабами, который для нас, как и китайцы, все на одно лицо. Кто мог знать, что из сотни фотографий арабских туристов в базе редакции к статье о потенциальных террористах и угрозе национальной безопасности будет выбрано именно фото родственников арабского дипломата? Нарочно такое и не придумаешь.

Надо было исправлять ситуацию, не могли же мы допустить дипломатического скандала, тем более, что речь не шла обо всех без исключения арабах, большинство которых – люди порядочные и уважаемые, их мы всегда рады видеть в Азербайджане. С этой целью из «горотдела» за мной прислали машину и сказали, что начальник хочет со мной поговорить. Ясное дело, что я согласилась, вот только не совсем понимала, о чем он со мной будет говорить. Судя по всему, и в полиции над этим тоже размышляли, потому что, когда мы подъехали к управлению, нам сказали, что начальник передумал меня принимать, и что этим займется прокурор города. Но у здания городской прокуратуры выяснилось, что и там не особо «желают меня видеть», и велели ехать в Генеральную прокуратуру, потому как принимать меня будет сам экс-первый заместитель генпрокурора Рустам Усубов.

Покатавшись по городу с полицейскими, мы с редактором прибыли на прием к Усубову. Р.Усубов встретил нас очень тепло, несмотря на чрезмерную свою занятость: пришлось объяснять ему, как с нами мог произойти такой казус. Надо сказать, что с чувством юмора у экс-замгенпрокурора все в порядке, но служба – есть служба, и необходимо было отреагировать на жалобу генконсульства. К счастью, эта история закончилась благополучно для всех, дипломатический скандал мы предотвратили.

Сегодня мы вспоминаем это приключение с улыбкой, это действительно было очень смешно. Однако прогнозы министра не сбылись: арабы кончились…

Рамелла Ибрагимхалилова