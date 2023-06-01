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ANAMA начало тренинги для переехавшего в Лачин населения (фото)

ANAMA начало тренинги для переехавшего в Лачин населения (фото)

Агентство по разминированию территорий Азербайджана (ANAMA) начало тренинги для переехавшего в Лачин населения.

Тренинги по угрозе взрывчатых боеприпасов играют важную роль в обеспечении безопасного заселения жителей на освобожденных от оккупации территориях: «В тренингах для жителей, вернувшихся в Лачинский район, была дана информация о минной опасности, указателях подозрительных участков, правилах поведения на незнакомой территории, предупредительных знаках, а также о травмах, которые могут быть вызваны взрывными устройствами. В ходе тренингов участникам были розданы брошюры и постеры, касающиеся правил поведения.

Об этом сообщили в ANAMA.

В частности в правилах говорится:

“Каждый гражданин должен знать о том, что , что своим дисциплинированным, ответственным и бдительным поведением он обезопасит себя и своих близких от возможных минных происшествий. Не следует забывать о том, что взрывные устройства не делают различий между людьми.”

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