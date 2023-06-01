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Сийярто о вступлении Украины в НАТО: Некоторые страны не осмеливаются выражать свое мнение

Сийярто о вступлении Украины в НАТО: Некоторые страны не осмеливаются выражать свое мнение

Консенсус сложился в НАТО по вопросу о том, что вступление Украины в альянс не должно входить в повестку дня его следующего саммита, который состоится 11-12 июля в Вильнюсе. Об этом заявил в четверг министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто по итогам совещания с коллегами из стран НАТО в Осло.

“Думаю, что по этому вопросу существует закрытый консенсус, поскольку страна, находящаяся в состоянии войны, не может быть принята в НАТО”, – сказал глава МИД, передает ТАСС.

Он пояснил, что назвал этот консенсус “закрытым”, поскольку “некоторые страны не осмеливаются или не хотят прямо и публично выражать свое мнение”.

Однако, подчеркнул Сийярто, “необходимо еще раз прояснить позицию и четко заявить, что вступление в НАТО страны, находящейся в состоянии войны, не может быть включено в повестку дня” саммита альянса.

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