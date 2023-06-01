Грустный праздник Пашиняна: не ту дату выбрали в Кишиневе

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Сегодня, 1 июня международное сообщество отмечает знаменательный день – День защиты детей. Он призван привлечь внимание людей к проблемам, с которыми сталкиваются дети на всей планете. Напомним, что День защиты детей, ежегодно отмечаемый 1 июня, учреждён в ноябре 1949 года в Париже решением конгресса Международной демократической федерации женщин, впервые отмечался в 1950 году. Наряду с этим в первый день лета мы станем свидетелями события регионального масштаба.

Как известно, сегодня в Кишиневе состоится саммит Европейского политического сообщества, на полях которого лидеры Азербайджана, Армении, Германии, Франции и председатель Евросовета Шарль Мишель проведут пятистороннюю встречу. Главной темой встречи является обсуждение мирного соглашения между Азербайджаном и Арменией.

Но уже до встречи ясно, что особого прорыва в наболевшем вопросе ожидать не стоит. Да, после встречи лидеров двух стран на брюссельской площадке 14 мая глава Евросовета Шарль Мишель заявил, что был достигнут прогресс. Да, затем, 22 мая Никол Пашинян во всеуслышание признал Карабах азербайджанской территорией. Однако неподобающее поведение Пашиняна в Москве 25 мая ясно дало понять, что признание – это еще не подписание мирного соглашения. Да и сам армянский премьер до встречи в Кишиневе заявил, что Азербайджан и Армения не согласовали такой документ, который можно было бы подписать 1 июня в Кишиневе, на полях саммита.

Впрочем, оставим в сторону большую политику и вспомним еще об одном мероприятии, которое пришлось на 1 июня. Речь идет, скажем так, о событии семейного масштаба. Ровно 48 лет назад в небольшом городке Армении на свет появился будущий варчапет, «шашлычных дел мастер» и, наконец, просто «оплот демократии» на Южном Кавказе – Никол Воваевич Пашинян.

Мы не станем описывать его тернистый путь к премьерской звезде, лишь отметим, что нынешний день рождения наверняка самый худший в его жизни. Действительно, вместо того, чтобы устроить себе семейный праздник жизни вместе друзьями и близкими, попивать армянский коньяк, закусывая его армянским шашлыком, завернутым в армянский лаваш, ему придется испытать несколько часов позора.

И чтобы предугадать это обычное состояние Пашиняна, не нужно быть прорицателем или экстрасенсом. Почти все предыдущие встречи армянского премьера с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым оборачивались для Пашиняна кошмаром. Сцены не претерпевали изменений: все тот же нерадивый армянский ученик и все тот же строгий азербайджанский учитель. И вся та же публичная вербальная порка со стороны азербайджанского лидера, которая повторяется от встречи к встрече.

Откровенно говоря, определиться с датой встречи с Алиевым в Кишиневе именно в день рождения Пашиняна несколько жестоко. Зачем нужно было портить праздник человеку? А то, что день рождения испорчен, говорило хмурое лицо лидера Армении, проигнорировавшего азербайджанских журналистов. И правильно: не стали бы же наши журналисты поздравлять его.

А после встречи Пашинян может расслабиться и пропустить пару рюмок горячительного напитка под какую-нибудь музыку. Только песня крокодила Гены с его «к сожаленью, день рождения только раз в году» не подойдет. Лучший фон создаст песня Игоря Николаева, в которой есть такие слова: «День рождения – грустный праздник».

Как бы то ни было, с днем рождения вас, Никол Воваевич! Не грустите, держите хвост пистолетом. Ведь завтра вы можете напеть песню Лепса, немного изменив слова, и вздохнуть с облегчением: «Самый худший день заходил вчера»…

Фарид Теймурханлы