Вучич назвал причину отсутствия контактов с Путиным

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Президент Сербии Александр Вучич заявил, что не разговаривал с президентом России Владимиром Путиным больше года из-за того, что на Западе предвзято относятся к такому общению.

Об этом Вучич рассказал в интервью итальянской газете La Stampa.

«Я не разговаривал с Путиным больше года. Но я видел многих лидеров ЕС, которые ездили к нему или разговаривали. Я думаю, что это неплохо, говорить с кем-то», — заявил Вучич.

Он отметил, что не ведет беседы с лидером РФ из-за того, что «все сказали бы: «посмотрите на сербов».

«То, что они хотят нам запретить, себе они позволяют», — отметил президент Сербии.