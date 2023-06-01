Вучич назвал причину отсутствия контактов с Путиным

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что не разговаривал с президентом России Владимиром Путиным больше года из-за того, что на Западе предвзято относятся к такому общению.
Об этом Вучич рассказал в интервью итальянской газете La Stampa.
«Я не разговаривал с Путиным больше года. Но я видел многих лидеров ЕС, которые ездили к нему или разговаривали. Я думаю, что это неплохо, говорить с кем-то», — заявил Вучич.
Он отметил, что не ведет беседы с лидером РФ из-за того, что «все сказали бы: «посмотрите на сербов».
«То, что они хотят нам запретить, себе они позволяют», — отметил президент Сербии.