Шарль Мишель: Встреча с Алиевым и Пашиняном в Кишиневе очень важна

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Сегодняшняя встреча с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном очень важна.

Об этом заявил азербайджанским журналистам президент Европейского совета Шарль Мишель в кулуарах 2-го Европейского политического саммита в Кишиневе, передает Trend.

«Сегодня состоится важная встреча. Несколько недель назад мне довелось встретиться в Брюсселе с лидерами Азербайджана и Армении. Мы добились определенного прогресса, и я надеюсь, что на этой встрече будет возможность подтвердить общую политическую волю для нормализации отношений между двумя странами» – сказал он.