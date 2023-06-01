Вучич подал в отставку | Нетаньяху заявил, что Израиль уничтожил в Газе всю верхушку “Исламского джихада” | «Аль-Арабия»: К ударам по Ирану причастны США и «еще одна страна» | Азербайджан отправил Украине трансформаторы и генераторы | О чем предупреждает Ваагн Хачатрян? | В Турции предложили строить хаб не только для российского газа, но и для азербайджанского | Минобороны Азербайджана сообщает, что ВС Армении готовятся к провокации |
Главное Политика

Шарль Мишель: Встреча с Алиевым и Пашиняном в Кишиневе очень важна

Шарль Мишель: Встреча с Алиевым и Пашиняном в Кишиневе очень важна

Сегодняшняя встреча с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном очень важна.

Об этом заявил азербайджанским журналистам президент Европейского совета Шарль Мишель в кулуарах 2-го Европейского политического саммита в Кишиневе, передает Trend.

«Сегодня состоится важная встреча. Несколько недель назад мне довелось встретиться в Брюсселе с лидерами Азербайджана и Армении. Мы добились определенного прогресса, и я надеюсь, что на этой встрече будет возможность подтвердить общую политическую волю для нормализации отношений между двумя странами» – сказал он.

Теги:
Из этой рубрики
Симонян: Россия, ЕС и США готовы стать гарантом мирного договора между Арменией и Азербайджаном
Политика

Симонян: Россия, ЕС и США готовы стать гарантом мирного договора между Арменией и Азербайджаном

2023/06/01, 13:40
Вучич назвал причину отсутствия контактов с Путиным
Политика

Вучич назвал причину отсутствия контактов с Путиным

2023/06/01, 13:38
Алиев участвует в церемонии открытия 2-го Саммита Европейского политического сообщества (видео)
Политика

Алиев участвует в церемонии открытия 2-го Саммита Европейского политического сообщества (видео)

2023/06/01, 13:22
Шарль Мишель: Встреча с Алиевым и Пашиняном в Кишиневе очень важна
Политика

Шарль Мишель: Встреча с Алиевым и Пашиняном в Кишиневе очень важна

2023/06/01, 13:16
«Грапарак»: Пашинян не может отказаться от предоставления коридора, который требует Алиев
Политика

«Грапарак»: Пашинян не может отказаться от предоставления коридора, который требует Алиев

2023/06/01, 11:44
МИД Азербайджана и России провели политконсультации
Политика

МИД Азербайджана и России провели политконсультации

2023/06/01, 11:38
Зеленский прибыл в Молдову для участия в саммите Европейского политического сообщества (видео)
Политика

Зеленский прибыл в Молдову для участия в саммите Европейского политического сообщества (видео)

2023/06/01, 11:02
Столтенберг посетит Турцию для обсуждения членства Швеции в альянсе
Политика

Столтенберг посетит Турцию для обсуждения членства Швеции в альянсе

2023/06/01, 10:26
Президент Азербайджана провел переговоры с главой правительства Молдовы (фото)
Политика

Президент Азербайджана провел переговоры с главой правительства Молдовы (фото)

2023/05/31, 23:22