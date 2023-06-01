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«Русский добровольческий корпус» объявил о новом рейде в Белгородскую область (видео)

«Русский добровольческий корпус» объявил о новом рейде в Белгородскую область (видео)

Воюющая на стороне Украины группировка «Русский добровольческий корпус» распространила видео, в котором ее участники утверждают, что они находятся на границе между Россией и Украиной — и «совсем скоро покажется окраина Шебекино».

Легион «Свобода России» также анонсировал рейд на территорию России:

“Мы, легион «Свобода России», сейчас находимся возле границы нашей родины, очень скоро мы выдвинемся вновь на территорию России, чтобы принести свободу, мир и спокойствие. Грайворон — это только начало”.

По данным Baza, утром 1 июня при поддержке танков был атакован пограничный пункт «Шебекино». Атака была отбита.

Глава Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что Шебекино в ночь на 1 июня находилось «под непрекращающимся огнем», не став комментировать сообщения о нападении.

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