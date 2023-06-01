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Гасанов анонсирует закупку нового современного вооружения

Гасанов анонсирует закупку нового современного вооружения

Выделение 1 млрд. 105 млн. манатов на укрепление обороноспособности страны и усиление мер национальной безопасности, в том числе 1 млрд. манатов на расходы по проектам и мероприятиям специального оборонного назначения, позволит приобрести новое современное вооружение и военную технику в рамках проводимых реформ в армии. Об этом заявил министр обороны Закир Гасанов.

По его мнению, осуществляемые в последнее время незаконными армянскими вооруженными формированиями военные перевозки на территории Азербайджана, где временно дислоцирован российский миротворческий контингент, попытки установить долговременные фортификационные сооружения перед позициями наших подразделений, а также обстрел позиций нашей Армии в Агдамском, Тертерском и других направлениях, могут спровоцировать напряженность.

Министр обороны также дал конкретные поручения о продолжении бесперебойного наблюдения за деятельностью незаконных армянских вооруженных формирований, а также о постоянной готовности к немедленному и решительному предотвращению любой возможной провокации.

Гасанов также подчеркнул важность обучения личного состава методам современного ведения боя, правилам эффективного применения нововведенного в арсенал вооружения и военной техники на мероприятиях по боевой подготовке, проводимых в целях повышения знаний и навыков военнослужащих и дальнейшего укрепления боеспособности подразделений.

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