«Грапарак»: Пашинян не может отказаться от предоставления коридора, который требует Алиев

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Перед встречей вице-премьеров Армении, Азербайджана и России в Москве вице-премьер РФ Алексей Оверчук сказал, что будут обсуждаться технические детали, связанные с моделью пересечения границы между Азербайджаном и Арменией. По словам Оверчука, Армения получит возможность выхода через Нахчыван, Сюник, Азербайджан в Россию, ЕС, Иран.

Об этом пишет газета «Грапарак».

“На границе будут паспортные, таможенные и все те виды контроля, которые существуют на международных границах. Это именно тот коридор, который требует Ильхам Алиев, просто он будет называться дорогой. В последние дни во властных кругах говорят, что Пашинян не может отказаться от предоставления коридора, который требует больше Россия, чем Азербайджан. Но, возможно, Пашинян предоставит дорогу на краткосрочный период – всего 3 или 5 лет», – отмечается в статье.