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Кыргызстан одобрил соглашение с Россией о строительстве девяти школ с обучением на русском

Кыргызстан одобрил соглашение с Россией о строительстве девяти школ с обучением на русском

Депутаты парламента Кыргызстана одобрили соглашение с РФ о строительстве российской стороной в республике девяти школ, где обучение будет осуществляться на русском языке. Об этом сообщила пресс-служба кыргызского парламента.

“На заседании Жогорку Кенеша (Верховного совета) сегодня, 1 июня, депутаты рассмотрели и приняли проект закона “О ратификации соглашения между кабинетом министров Кыргызской Республики и правительством Российской Федерации об условиях строительства, создания и функционирования в Кыргызской Республике совместных общеобразовательных организаций, осуществляющих обучение на русском языке, подписанного 29 марта 2023 года в городе Бишкек”. По итогам обсуждения законопроект принят в трех чтениях”, – говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, докладчиком по данному вопросу выступил замминистра образования и науки Киргизии Уланбек Усеков, который отметил, что соглашением предусматривается поэтапное строительство во всех областях республики и городах Бишкек и Ош девяти школ, в каждой из которых предусмотрено до 1 224 мест для учащихся. Преподавание в них, как планируется, будет осуществляться в соответствии с “государственными образовательными стандартами Кыргызской Республики и федеральными государственными образовательными стандартами Российской Федерации”.

“В этом году планируется начать строительство школ в городах Бишкек, Баткен и Каракол. Все 9 школ будут типовыми и [будут] иметь бассейны”, – приводит пресс-служба слова Усекова. В соответствии с межправительственными договоренностями, обучение в этих школах будет проводиться “полностью на бюджетной основе”. При этом киргизские учителя будут получать заработную плату в том же размере, что и педагоги из РФ.

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