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У сданной в эксплуатацию новой АЗС марки SOCAR особая фишка (видео)

У сданной в эксплуатацию новой АЗС марки SOCAR особая фишка (видео)

В городе Мингячевир введена в эксплуатацию новая АЗС марки SOCAR. В связи со 100-летием общенационального лидера Гейдара Алиева сотрудники ЗАО SOCAR PETROLEUM первым долгом посетили памятник лидеру в центре Мингячевира, и возложили цветы к его памятнику. Позже состоялась церемония открытия нового АЗС. Помимо представителей SOCAR PETROLEUM на мероприятии приняли участие представители Азербайджанского института стандартизации при Государственной службе по антимонопольному надзору и контролю за потребительским рынком при Министерстве экономики и представители “Капитал Банка”.

Церемония открытия началась минутой молчания в память об основателе современного независимого Азербайджана Гейдаре Алиеве и шехидах, павших при освобождении наших земель. На открытии было отмечено, что новый АЗС является пятым по счету, сданным в эксплуатацию в рамках «Года Гейдара Алиева».

На мероприятии говорили о промышленно-экономическом потенциале Мингячевира и было подчеркнуто, что сеть АЗС под брендом SOCAR активно расширяется. Так же было отмечено, что новая АЗС способствовала повышению уровня занятости в стране и улучшению социального благосостояния населения: на новой АЗС создано 25 рабочих мест.

Известно, что результаты испытаний проб, взятых с АЗС SOCAR, соответствуют требованиям стандартов, в связи с чем станции вручается знак качества института. Следует отметить, что новой станции, принадлежащей «СОКАР ПЕТРОЛЕУМ», также был вручен знак качества. Это, в свою очередь, подтверждает, что топливо, продаваемое на АЗС, проверено и подтверждено его соответствие стандарту. Знак качества проставляется в специально отведенных местах на заправочных станциях, чтобы клиенты могли легко увидеть его и использовать качественное топливо.

На сданной в эксплуатацию АЗС будет продаваться топливо марок «АИ-92», «АИ-95» и «Дизель», установлены 4 ТРК и POS-терминалы для безналичных расчетов. Клиенты, расплачивающиеся картами Birbank и Visa, получают кэшбэк в размере 5%.

Вместе с введенными в эксплуатацию в Мингячевире АЗС количество станций под брендом SOCAR в стране увеличилось до 49. В настоящее время 5 АЗС действуют в освобожденных от оккупации экономических районах Карабах и Восточный Зангезур. АЗС торговой марки SOCAR имеет ряд преимуществ для клиентов, в том числе возможность проверки точности объема топлива.

В соответствии со стратегическим планом развития АЗС «СОКАР ПЕТРОЛЕУМ» в будущем ожидается увеличение количества автозаправочных станций, отвечающих современным стандартам.

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