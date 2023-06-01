Лицам, утилизировавшим старые автомобили, предлагают делать скидку на автомобили местного производства

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Лицам, утилизировавшим автомобили старого выпуска, будут предоставляться льготы при покупке нового автомобиля.

Это отражено в изменении, предлагаемому в закон «О производственных и бытовых отходах», обсуждаемом на совместном заседании парламентских комитетов по природным ресурсам, энергетики и экологии и экономической политике, промышленности и предпринимательству.

Продавец транспортных средств не может отказать в скидке на новое транспортное средство местного производства на основании документа, подтверждающего утилизацию транспортного средства.

В случае принятия закона эта поправка вступит в силу с 1 сентября 2024 года.