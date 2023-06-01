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Лицам, утилизировавшим старые автомобили, предлагают делать скидку на автомобили местного производства

Лицам, утилизировавшим старые автомобили, предлагают делать скидку на автомобили местного производства

Лицам, утилизировавшим автомобили старого выпуска, будут предоставляться льготы при покупке нового автомобиля.

Это отражено в изменении, предлагаемому в закон «О производственных и бытовых отходах», обсуждаемом на совместном заседании парламентских комитетов по природным ресурсам, энергетики и экологии и экономической политике, промышленности и предпринимательству.

Продавец транспортных средств не может отказать в скидке на новое транспортное средство местного производства на основании документа, подтверждающего утилизацию транспортного средства.

В случае принятия закона эта поправка вступит в силу с 1 сентября 2024 года.

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