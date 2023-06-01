В Азербайджане импортерам подержанных автомобилей придется платить за утилизацию

За ввоз подержанных легковых автомобилей в Азербайджан предусмотрена плата за утилизацию.
Это нашло отражение в законопроекте “О внесении изменений в Таможенный кодекс”.
Согласно новой статье, при таможенном оформлении ввозимых на таможенную территорию легковых автомобилей, год выпуска которых превышает 4 года, будет взиматься плата за утилизацию в размере, определяемом соответствующим органом исполнительной власти в соответствии с законом “Об отходах”.
В Азербайджане будет создан Фонд утилизации старых автомобилей и будет вестись реестр утилизаторов автомобилей.