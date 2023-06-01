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ЕC поблагодарил Азербайджан за увеличение экспорта газа в Европу

ЕC поблагодарил Азербайджан за увеличение экспорта газа в Европу

Азербайджан увеличил экспорт газа на энергетический рынок Европы до 40%. Поэтому мы выражаем азербайджанской стороне свою благодарность.

Об этом заявила директор рабочей группы энергетической платформы Европейской комиссии Кристина Лобилло Брерро во время выступления на 28-м Бакинском энергетическом форуме, передает АПА.

По ее словам, Азербайджан является одним из основных партнеров для ЕС:

«Эта цифра очень важна для нас. Это также важно в контексте цен. Мы участвуем в переходном этапе к зеленой энергии. В связи с этим мы все взяли на себя обязательства. Между нами существует прекрасное партнерство в связи с переходом на зеленую энергию. Мы высоко оцениваем все проекты. Мы считаем, что энергетическая безопасность для ЕС состоит из двух этапов. В первую очередь диверсификация газа, а также ускорение процесса энергетического перехода. Мы не можем делать все это в свободной форме. Поэтому нам нужно сильное сотрудничество с нашими международными партнерами».

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