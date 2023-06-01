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Пентагон заключил контракт на закупку ПВО Gepard для Украины

Пентагон заключил контракт на закупку ПВО Gepard для Украины

Минобороны США и американская компания Global Military Products заключили контракт на закупку и поставку систем противовоздушной обороны (ПВО) Gepard в рамках бюджета на помощь Украине. Об этом говорится в документе, опубликованном на сайте Пентагона.

«Global Military Products Inc, Тампа, Флорида, получила контракт на 118,3 миллиона долларов с фиксированной ценой на закупку и поставку систем ПВО Gepard 35-мм», — сказано в документе.

В тексте указывается, что предполагаемая дата исполнения контракта — 30 мая 2024 года.

Согласно отчету, средства на выполнение данного заказа предусмотрены в рамках «инициативы по помощи в безопасности» Киеву.

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