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Вашингтон объявил о выделении Киеву нового пакета военной помощи

Вашингтон объявил о выделении Киеву нового пакета военной помощи

Украина получит от Соединённых Штатов новый пакет военной помощи. Об этом сообщил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби. Он уточнил, что в список новых поставок войдут в том числе ПЗРК Stinger.

“США намерены продолжить поддерживать Украину, предоставляя ей все, что нужно, чтобы лучше защищать себя. В рамках всех этих усилий, у нас есть следующий пакет, который станет 39-м <…>. Мы используем этот пакет, о котором объявляем сегодня, чтобы поставить Украине дополнительные боеприпасы для систем ПВО “Patriot”, которые Украина довольно эффективно использует”, — сообщил Кирби.

Кроме того, по словам Кирби, поставлены будут новые системы Avenger, ПЗРК Stinger и, как выразился представитель Белого дома — “конечно же, боеприпасы для HIMARS”

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