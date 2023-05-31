Жители Москвы в массовом порядке скупают антидроновые ружья

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После вчерашней атаки беспилотников на Москву жители столицы России кинулись раскупать антидроновые ружья, даже несмотря на очень высокую стоимость — около 1,5 миллиона рублей. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на источник в оборонно-промышленном комплексе.

“Спрос на средства противодействия дронам действительно увеличился. Больше всего спросом пользуются антидроновые ружья”, — заявили агентству в компании Detector Systems, которая занимается продажей средств противодействия БПЛА.

При этом военный эксперт Виктор Литовкин всё же не рекомендует гражданским самостоятельно использовать антидроновые ружья, поскольку беспилотник может рухнуть в непосредственной близости от человека или жилых объектов, что представляет опасность для жизни людей.