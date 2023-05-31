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Баку и Исламабад провели политконсультации

Баку и Исламабад провели политконсультации

31 мая в Баку состоялся очередной раунд политических консультаций между министерствами иностранных дел Азербайджана и Исламской Республики Пакистан.

Согласно информации пресс-службы Министерства иностранных дел, делегации возглавляли заместитель министра иностранных дел Азербайджана Эльнур Мамедов и первый заместитель министра иностранных дел Пакистана Асад Маджид Хан.

В ходе политических консультаций состоялся обмен мнениями о сотрудничестве в области экономики, торговли, сельского хозяйства, образования, культуры, энергетики, туризма и в других сферах. Подчеркнув важность взаимных визитов, в частности парламентской дипломатии, было отмечено ее положительное влияние на многие сферы двусторонних отношений.

В ходе обсуждений было отмечено, что 2022 год запомнился такой знаменательной датой, как 30-летие дипломатических отношений между Азербайджаном и Пакистаном. Стороны выразили удовлетворение нынешним высоким уровнем азербайджано-пакистанских отношений, основанных на дружбе и братстве. Также была особо подчеркнута однозначная и четкая позиция Пакистана в ходе 44-дневной Отечественной войны, оказавшего безоговорочную поддержку правому делу Азербайджана.

Заместитель министра Эльнур Мамедов подробно проинформировал о текущей ситуации в регионе в постконфликтный период, процессе разминирования, восстановления освобожденных от оккупации территорий, о программе великого возвращения, реализуемой руководством страны, проектах «умного города» и «зеленой энергии».

На встрече стороны провели обмен мнениями по вопросам многостороннего сотрудничества, региональной повестке и другим вопросам, представляющим взаимный интерес.

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Баку и Исламабад провели политконсультации
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