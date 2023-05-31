Молдова закроет свое воздушное пространство

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Власти Молдовы из-за саммита Европейского политического сообщества на два дня закроют воздушное пространство страны. Об этом сообщила пресс-служба правительства страны.

“В целях обеспечения авиационной безопасности все полеты гражданских воздушных судов, в том числе беспилотных летательных аппаратов (дронов), запрещены на всей территории Молдовы, а планы полетов, представленные в Управление гражданской авиации, не принимаются на временной интервал – c 31 мая до 2 июня”, – сообщается в телеграм-канале правительства Молдовы.

Власти Молдовы готовятся к проведению 1-2 июня саммита Европейского политического сообщества. Саммит пройдет на территории винодельни “Мими” в населенном пункте Бульбоака.