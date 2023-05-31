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Халафов обсудил с Галузиным реализацию трехсторонних договоренностей

Халафов обсудил с Галузиным реализацию трехсторонних договоренностей

31 мая в Москве состоялись консультации между заместителем министра иностранных дел Азербайджана Халафом Халафовым и заместителем министра иностранных дел Российской Федерации Михаилом Галузиным.

Согласно информации МИД РФ, в ходе консультаций были предметно и в духе союзничества рассмотрены состояние и перспективы российско-азербайджанского сотрудничества, включая наиболее актуальные вопросы текущей повестки дня.

«Произведена обстоятельная «сверка часов» по ряду региональных и международных сюжетов. В свете состоявшихся 25 мая в Москве «на полях» Высшего Евразийского экономического совета контактов лидеров России, Азербайджана и Армении особо акцентирована важность последовательной реализации всех достигнутых ими трехсторонних договоренностей», – говорится в сообщении МИД РФ.

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