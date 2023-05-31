СМИ: Путин едва не попал под удар украинских дронов

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Президент России Владимир Путин вчера был в Ново-Огареве и едва не попал под удар украинских дронов. Об этом пишет The Moscow Times со ссылкой на близкие к Кремлю источники.

Путина 30 мая рано утром разбудила служба безопасности из-за воздушной тревоги. Один из беспилотников в итоге упал недалеко от его официальной резиденции. Дроны сбили, когда им оставалось всего 10 км до Путина.

То, что день у него начался раньше обычного, подтвердил и Песков (но без подробностей): «Рабочий день совсем рано начался у президента».