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Арестович рассказал, что ждет жителей Крыма и Донбасса после прихода ВСУ (видео)

Арестович рассказал, что ждет жителей Крыма и Донбасса после прихода ВСУ (видео)

Бывший советник Офиса президента Украины Алексей Арестович на встрече в Израиле рассказал о том, что произойдет в Крыму и Донбассе, если туда войдут ВСУ.

“Самые рьяные оттуда уедут, как только мы начнем приближаться”, – сказал Арестович, отметив, что ждать когда к ним придут сотрудники СБУ и начнут спрашивать “что ты делал 9 лет” они не будут.

Он также отметил, что сейчас в рядах ВСУ находится много тех, кто уехал из Донбасса и они прекрасно знают все о местных “кто, куда и как”.

Также Арестович сообщил, что Украина будет делить жителей Крыма и Донбасса на три категории. Первая – это те, кто “рьяно, добровольно” сотрудничали с Россией, отметив, что таким людям лучше сразу уехать.

Вторая категория – это люди, которые “могли бы не сотрудничать, но сотрудничали”. В пример он привел владельца СТО, который помогал ремонтировать военную технику.  “Мы их будем поражать в правах”, – сказал Арестович, отметив, что им, например, запретят голосовать на 10 лет.

“На Донбассе будет введена особая зона. Ну денежные штрафы, аресты. Разные системы есть”, – также рассказал экс-советник Офиса президента Украины, добавив, что будет арестовываться имущество. Если человек докажет, что действовал в обстоятельствах непреодолимой силы, тогда имущество вернут.

“И третья категория, пенсионер, который взял российский паспорт, ну а как он 9 лет медицинскую помощь должен был получать. Им будет амнистия”, – сказал Арестович.

Он добавил, что с подпольем в этих регионах будут бороться “нормальными методами”.

“И я им не завидую”, – подчеркнул Арестович.

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