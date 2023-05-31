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Лавров рекомендовал американскому послу «знать своё место и не лезть»

Лавров рекомендовал американскому послу «знать своё место и не лезть»

Глава российского МИД Сергей Лавров посоветовал послу США в ЮАР «знать своё место и не лезть» в отношения между Россией и Южной Африкой.

«Если американскому или любому другому заокеанскому, заморскому послу что-то показалось, то надо, в общем-то, знать своё место и не лезть в чужие дела. Если касаться темы поставок вооружений, то ещё раз подчеркну: мы никогда не нарушаем международные нормы», — сказал он на пресс-конференции по итогам встречи с президентом Мозамбика.

Министр подчеркнул, что страны выстраивают межгосударственные отношения в полном соответствии с нормами и принципами международного права.

Лавров посоветовал американским дипломатам заняться собственным имиджем в глазах зарубежной публики.

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