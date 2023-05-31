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Эрдоган: Выборы продемонстрировали доверие народа к президентской системе правления

Эрдоган: Выборы продемонстрировали доверие народа к президентской системе правления

Выборы 14 и 28 мая в Турции вновь продемонстрировали доверие народа к президентской системе правления.

О этом заявил президент Реджеп Тайип Эрдоган, выступая в среду в Анкаре, сообщает агентство Anadolu.

Турецкий лидер подчеркнул, что период коалиционных правительств, когда состав Кабмина Турции менялся каждый 3-5 месяцев, раз и навсегда закрыт.

“Уровень демократии в современной Турции достиг уровня, к которому стремятся многие государства мира. Наша страна развивается по всем направлениям. Мы не остановимся вплоть до достижения всех заявленных целей. Для этого очень важна слаженность работы всех трех ветвей власти”, – сказал глава государства.

Глава государства напомнил, что вопреки кризисам на международной арене, турецкая экономика в последние годы росла в среднем на 5,5% в год.

Эрдоган выразил уверенность в том, что благодаря концепции “Столетие Турции”, будут достигнуты еще более впечатляющие результаты.

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