Индия изгнала китайских журналистов, а Китай ответил тем же

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Власти Индии и Китая взаимно прекратили деятельность журналистов друг друга в обеих странах.

Так, Индия отказала в продлении виз двум китайским журналистам, которые остались в стране, а Китай в ответ аннулировал аккредитацию единственного индийского журналиста, сообщает издание The Wall Street Journal.

Отмечается, что китайские журналисты в Индии представляли государственные СМИ: “Синьхуа” и Центральное телевидение КНР. Более того, Министерство иностранных дел Китая заявило о гонениях на своих журналистов в Индии, однако отметило, что готово решать этот вопрос.

Также уточняется, что противоречия обострились после столкновений на границе.

Индия и Китай изгнали журналистов друг друга, уничтожив взаимный доступ к средствам массовой информации.