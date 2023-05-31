В районах Азербайджана выпал град и сошли сели

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Обнародованы фактические погодные условия.

Как сообщили в Национальной гидрометеорологической службе Министерства экологии и природных ресурсов около 16:00 31 мая в Нахчыване, Гёйгёле, Дашкесане, Агстафе, Гяндже, Газахе, Джейранчёле, Огузе, Джеферхане, Шеки, Балакяне, Товузе, Гусаре прошли ливни, грозы.

В реке Дестефурчай-Гараголлар произошли сели.

В селах Ферехли, Гушчу Айрым Газахского района, Юхары Сейфели и Чинарлы Шамкирского района, в Балакянском районе выпал град.

В Товузе западный ветер усилился до 20 м/с, в Гядабее – до 18 м/с.