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Разведка Южной Кореи с помощью ИИ установила, что Ким Чен Ын весит около 140 кг

Разведка Южной Кореи с помощью ИИ установила, что Ким Чен Ын весит около 140 кг

Южная Корея определила с помощью технологий искусственного интеллекта (ИИ), что лидер КНДР Ким Чен Ын якобы весит примерно 140 кг.

Об этом заявил депутат от правящей партии “Гражданская сила” Ю Сан Бом со ссылкой на данные Национальной разведывательной службы Республики Корея.

“Во время публичного мероприятия 16-го числа у Ким Чен Ына был усталый вид: были отчетливо заметны темные круги под глазами. Согласно результатам анализа с помощью искусственного интеллекта, его вес в среднем составляет примерно 140 кг”, – привело агентство Yonhap слова депутата.

Помимо этого, лидер КНДР Ким Чен Ын, по утверждению южнокорейской стороны, страдает расстройством сна.

“Власти Северной Кореи с апреля стали интенсивно собирать информацию о современных лекарствах, таких как золпидем, для лечения бессонницы у высокопоставленных лиц. В связи с этим предполагается, что лидер Северной Кореи Ким Чен Ын довольно серьезно страдает от бессонницы”, – добавил Ю Сан Бом.

По его словам, руководитель народной республики якобы стал более зависим от алкоголя и табака, поскольку такие товары ввозятся в страну в большом количестве.

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