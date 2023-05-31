Georgian Airways открыла транзитные рейсы для россиян

124 Просмотров

Грузинская авиакомпания Georgian Airways расширила географию полетов из Москвы через Тбилиси: в частности, таким маршрутом можно улететь далее в Германию, Грецию, Саудовскую Аравию, сообщается на сайте перевозчика.

Теперь на сайте перевозчика указано, что рейсы из российской столицы транзитом через грузинскую будут осуществляться в Австрию (Вена и Грац), на Кипр (Ларнака), во Францию (Париж, Нанси), в Германию (Берлин, Дюссельдорф, Франкфурт-на-Майне), Грецию (Салоники), Израиль (Тель-Авив), Италию (Неаполь, Милан), Нидерланды (Амстердам) и Саудовскую Аравию (Джуф, Даммам).

При этом продажа билетов на многие направления еще не началась.