В Латвии президентом избрали открытого гея

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Президентом Латвии избран действующий министр иностранных дел и ветеран латвийской политики Эдгар Ринкевич. За него проголосовали 52 депутатов Сейма.

Президента в Латвии выбирает парламент в ходе открытого голосования: туры проводятся до тех пор, пока один из кандидатов не наберет хотя бы 51 голос. Новый глава государства набрал 52 голоса в третьем туре голосования.

“Не хочу говорить много, но сейчас такой момент, когда, с одной стороны, Латвия в сложной ситуации. С другой стороны, (президентские) выборы прошли после того, как наши хоккеисты привезли бронзу, – сказал Эдгар Ринкевич после объявления результатов голосования.

Эдгар Ринкевич – открытый гей. Каминг-аут Ринкевич совершил в 2014 голу.

Таким образом Латвия стала первой страной в мире с президентом – представителем ЛГБТ.