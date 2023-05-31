Вучич подал в отставку | Нетаньяху заявил, что Израиль уничтожил в Газе всю верхушку “Исламского джихада” | «Аль-Арабия»: К ударам по Ирану причастны США и «еще одна страна» | Азербайджан отправил Украине трансформаторы и генераторы | О чем предупреждает Ваагн Хачатрян? | В Турции предложили строить хаб не только для российского газа, но и для азербайджанского | Минобороны Азербайджана сообщает, что ВС Армении готовятся к провокации |
Главное Мир

В Латвии президентом избрали открытого гея

В Латвии президентом избрали открытого гея

Президентом Латвии избран действующий министр иностранных дел и ветеран латвийской политики Эдгар Ринкевич. За него проголосовали 52 депутатов Сейма.

Президента в Латвии выбирает парламент в ходе открытого голосования: туры проводятся до тех пор, пока один из кандидатов не наберет хотя бы 51 голос. Новый глава государства набрал 52 голоса в третьем туре голосования.

“Не хочу говорить много, но сейчас такой момент, когда, с одной стороны, Латвия в сложной ситуации. С другой стороны, (президентские) выборы прошли после того, как наши хоккеисты привезли бронзу, – сказал Эдгар Ринкевич после объявления результатов голосования.

Эдгар Ринкевич – открытый гей. Каминг-аут Ринкевич совершил в 2014 голу.

Таким образом Латвия стала первой страной в мире с президентом – представителем ЛГБТ.

Теги:
Из этой рубрики
В Латвии президентом избрали открытого гея
Мир

В Латвии президентом избрали открытого гея

2023/05/31, 16:06
Германия закроет 4 российских консульства
Мир

Германия закроет 4 российских консульства

2023/05/31, 16:00
Пашинян отправился в Кишинев на встречу с Алиевым, Макроном, Шольцем и Мишелем
Мир

Пашинян отправился в Кишинев на встречу с Алиевым, Макроном, Шольцем и Мишелем

2023/05/31, 15:45
В Турции создан Фонд Реджепа Тайипа Эрдогана
Мир

В Турции создан Фонд Реджепа Тайипа Эрдогана

2023/05/31, 15:01
Россияне взрывают дороги на границах, по которым ехали «брать Киев за три дня» (видео)
Мир

Россияне взрывают дороги на границах, по которым ехали «брать Киев за три дня» (видео)

2023/05/31, 14:06
Экс-помощница Байдена, обвинившая его в домогательствах, сбежала в Россию и просит гражданство
Мир

Экс-помощница Байдена, обвинившая его в домогательствах, сбежала в Россию и просит гражданство

2023/05/31, 13:55
Госслужащих Кыргызстана обязали владеть киргизским языком
Мир

Госслужащих Кыргызстана обязали владеть киргизским языком

2023/05/31, 12:27
СМИ: В США готовы продать Турции истребители F-16, но с условием
Мир

СМИ: В США готовы продать Турции истребители F-16, но с условием

2023/05/31, 11:47
В Армении ожидаются задержания ряда чиновников
Мир

В Армении ожидаются задержания ряда чиновников

2023/05/31, 11:03