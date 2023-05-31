Германия закроет 4 российских консульства

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В ответ на действия Москвы по ограничению числа сотрудников дипломатических представительств, Германия закроет четыре из пяти консульств России в стране.

Об этом со ссылкой на заявление представителя МИД ФРГ Кристофера Бургера сообщает РИА Новости.

«К работе [будет] допущены одно консульство [из оставшихся пяти] и посольство России в Берлине», — заявил он.

Бургер также уточнил, что Москва должна будет закрыть дипломатические представительства до конца текущего года, а Берлин, в свою очередь, до ноября закроет генеральные консульства в Калининграде, Екатеринбурге и Новосибирске в рамках действий по сокращению присутствия Германии в России.