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В Турции создан Фонд Реджепа Тайипа Эрдогана

В Турции создан Фонд Реджепа Тайипа Эрдогана

В Турции создан Фонд Реджепа Тайипа Эрдогана.

Соответствующее объявление Управления фондов Турции опубликовано в среду в официальном вестнике правительства – Resmi Gazete.

Активы фонда с центром в Стамбуле определены в размере 120 тыс. турецких лир.

Целью нового фонда определено создание Музея Реджепа Тайипа Эрдогана, где будут экспонироваться вещи, принадлежащие либо переданные политику в период работы на руководящих постах.

Кроме того, по линии фонда планируется создать Библиотеку Реджепа Тайипа Эрдогана, а также организовывать выставки, научные, культурные и арт-программа.

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