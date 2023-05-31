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Состоялась встреча министров здравоохранения Азербайджана и Израиля

Состоялась встреча министров здравоохранения Азербайджана и Израиля

В Министерстве здравоохранения Азербайджана состоялась встреча с делегацией, возглавляемой министром внутренних дел и здравоохранения Израиля Моше Арбелем.

Об этом сообщили в министерстве.

Министр здравоохранения Теймур Мусаев подчеркнул, что подписанный между Азербайджаном и Израилем План сотрудничества на 2023-2028 годы в сфере здравоохранения и медицинской науки является важной платформой для развития сектора здравоохранения двух стран на новом этапе. Было отмечено, что План сотрудничества будет реализован в ближайшее время.

По словам Теймура Мусаева, применение нанотехнологий в здравоохранении и использование передового технологического оборудования являются основными целями Министерства здравоохранения Азербайджана.

Министр внутренних дел и здравоохранения Израиля Моше Арбель отметил высокий уровень сотрудничества между странами в области здравоохранения и медицинской науки: “Израильские университет имени Бен-Гуриона и медицинский центр “Сорока” активно сотрудничают с Азербайджанским медицинским университетом”.

В завершение израильский министр выразил надежду, что сотрудничество между министерствами здравоохранения наших стран будет продолжено на новом уровне.

В ходе встречи стороны обменялись мнениями по совершенствованию процесса подготовки медицинских кадров, налаживанию сотрудничества по внедрению цифровизации систем здравоохранения, организации тренингов для специалистов в сфере генетики и другим вопросам, представляющим взаимный интерес.

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