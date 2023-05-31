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«Передаю вам и народу Азербайджана свои наилучшие пожелания». Байден написал Алиеву

«Передаю вам и народу Азербайджана свои наилучшие пожелания». Байден написал Алиеву

Президент Соединенных Штатов Америки Джозеф Байден направил письмо президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву.

“В то время, когда в Баку проводится Международная выставка “Нефть и газ Каспия”, передаю вам и народу Азербайджана свои наилучшие пожелания. За более чем 30 лет Азербайджан и Соединенные Штаты Америки выстроили прочное партнерство – от борьбы с транснациональными угрозами до инклюзивного экономического развития”, – говорится в письме президента.

“Это мероприятие подчеркивает общую приверженность наших стран безопасному и чистому энергетическому будущему. Азербайджан играет важную роль в реализации этих усилий. Азербайджан помогает удовлетворению глобальной потребности в надежном энергоснабжении – от развития Среднего коридора, включая Южный газовый коридор, до содействия диверсификации энергии, которая повышает энергоустойчивость. Меня радуют усилия Азербайджана по достижению глобальных климатических целей, в том числе инициативы по развитию возобновляемых источников энергии и усилению энергоэффективности.

США будут поддерживать Азербайджан в реализации этих мер, а также проведении реформ, которые будут способствовать верховенству закона и расширению возможностей для азербайджанского народа. Кроме того, мы продолжим поддерживать справедливый и устойчивый мир, который будет способствовать безопасности и процветанию на Южном Кавказе для будущих поколений.

Искренне желаю продолжения нашего сотрудничества в ближайшие годы”, – написал Байден.

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