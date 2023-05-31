Россияне взрывают дороги на границах, по которым ехали «брать Киев за три дня» (видео)

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В Офисе Зеленского прокомментировали видео со взрывом дорог.

«Россияне взрывают дороги на границах, по которым ехали «брать Киев за три дня», — написал глава Офиса президента Украины Андрей Ермак.

В свою очередь, представитель погранслужбы Андрей Демченко уточнил изданию «Украинская правда», что инцидент произошел днем 30 мая: «Как видим, от „Киев за три дня“ они начали взрывать дороги, вероятно опасаясь, что Украина пойдет в наступление на областной центр. Но Украина не агрессор.

Как я уже отмечал, наше государство исключительно обороняется и Брянск нам не надо. Однако нам нужно падение центра принятия решения, где было принято развязать войну против Украины, так что пусть лучше взорвут его».