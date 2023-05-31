Назначен торговый представитель Азербайджана в Турции

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Исполнительный директор Центра анализа и координации Четвертой промышленной революции (4SİM) при Министерстве экономики Азербайджана Тамерлан Тагиев назначен торговым представителем Азербайджана в Турции, сообщает Report.

Тагиев получил степени бакалавра и магистра по международному праву на факультете международного права и международных связей Бакинского государственного университета. Кроме того, он получил степень МВА по программе управления бизнесом в Азербайджанском государственном экономическом университете (UNEC) и магистра по государственному управлению в Государственном университете Джорджии, США.

Т. Тагиев с 2001 года работал в частных и государственных структурах, в том числе Центре обращений в Европейский суд и Министерстве экономического развития Азербайджана. С 2008 года занимал пост представителя Исламского банка развития (ИБР) в Азербайджане, с 2021 года – исполнительного директора Совета директоров ИБР по Азербайджану, Албании и Центральной Азии. В 2020-2021 годах являлся участником программы обмена Цифровой торговой платформы Всемирного экономического форума.

В 2021-2023 годы работал исполнительным директором Центра анализа и координации Четвертой промышленной революции.