Вучич подал в отставку | Нетаньяху заявил, что Израиль уничтожил в Газе всю верхушку “Исламского джихада” | «Аль-Арабия»: К ударам по Ирану причастны США и «еще одна страна» | Азербайджан отправил Украине трансформаторы и генераторы | О чем предупреждает Ваагн Хачатрян? | В Турции предложили строить хаб не только для российского газа, но и для азербайджанского | Минобороны Азербайджана сообщает, что ВС Армении готовятся к провокации |
Главное Новость

Назначен торговый представитель Азербайджана в Турции

Назначен торговый представитель Азербайджана в Турции

Исполнительный директор Центра анализа и координации Четвертой промышленной революции (4SİM) при Министерстве экономики Азербайджана Тамерлан Тагиев назначен торговым представителем Азербайджана в Турции, сообщает Report.

Тагиев получил степени бакалавра и магистра по международному праву на факультете международного права и международных связей Бакинского государственного университета. Кроме того, он получил степень МВА по программе управления бизнесом в Азербайджанском государственном экономическом университете (UNEC) и магистра по государственному управлению в Государственном университете Джорджии, США.

Т. Тагиев с 2001 года работал в частных и государственных структурах, в том числе Центре обращений в Европейский суд и Министерстве экономического развития Азербайджана. С 2008 года занимал пост представителя Исламского банка развития (ИБР) в Азербайджане, с 2021 года – исполнительного директора Совета директоров ИБР по Азербайджану, Албании и Центральной Азии. В 2020-2021 годах являлся участником программы обмена Цифровой торговой платформы Всемирного экономического форума.

В 2021-2023 годы работал исполнительным директором Центра анализа и координации Четвертой промышленной революции.

Теги:
Из этой рубрики
Назначен торговый представитель Азербайджана в Турции
Новость

Назначен торговый представитель Азербайджана в Турции

2023/05/31, 13:13
Власти Белгородской области сообщили об обстрелах со стороны Украины
Новость

Власти Белгородской области сообщили об обстрелах со стороны Украины

2023/05/27, 20:00
Депутат Арсенян заявил, что нормализация отношений с Баку в интересах Армении
Новость

Депутат Арсенян заявил, что нормализация отношений с Баку в интересах Армении

2023/05/24, 13:42
Завтра в Баку будет до 29 градусов тепла
Новость

Завтра в Баку будет до 29 градусов тепла

2023/05/22, 14:50
В Азербайджане большинство проблем возникает с признанием дипломов украинских вузов
Новость

В Азербайджане большинство проблем возникает с признанием дипломов украинских вузов

2023/05/18, 12:55
Минобороны Украины: Россияне продвинулись внутри Бахмута
Новость

Минобороны Украины: Россияне продвинулись внутри Бахмута

2023/05/17, 15:45
ISW: Россия начала кампанию по срыву украинского контрнаступления
Новость

ISW: Россия начала кампанию по срыву украинского контрнаступления

2023/05/15, 11:14
Илона Маска раскритиковали из-за нового главы Twitter
Новость

Илона Маска раскритиковали из-за нового главы Twitter

2023/05/13, 13:50
Начинается внедрение счетчиков азербайджанского производства
Новость

Начинается внедрение счетчиков азербайджанского производства

2023/05/13, 13:18