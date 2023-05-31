Пашинян заявил, что поле маневра для Армении в свете украинских событий сужается

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Поле маневра для Армении в контексте украинских событий постепенно сужается.

Об этом заявил премьер Никол Пашинян, выступая на ежегодном “Армянском форуме демократии” в Ереване, передает “Спутник Армения”.

Пашинян отметил, что когда начались украинские события, Армения пыталась занять в определенной мере сбалансированную позицию, в том числе в ходе различных голосований на международных площадках. И такая позиция встречалась с удовлетворением со стороны всех партнеров.

“Но понятно, что с течением времени поле маневра для Армении и всех остальных сужается. Это очень серьезный вызов и проблема для всех, особенно для Армении с учетом ее уязвимости”, – добавил премьер.