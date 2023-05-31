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Президент Алиев: В 1994 году мало кто в мире знал об Азербайджане

Президент Алиев: В 1994 году мало кто в мире знал об Азербайджане

«Контракт века» полностью изменил ситуацию в Азербайджане, позволил привлечь инвестиции, обеспечил экономическую стабильность и процветающее будущее Азербайджана.

Об этом заявил президент Ильхам Алиев, выступая на церемонии официального открытия 28-й Международной выставки «Нефть и газ Каспия» и 11-й Каспийской международной выставки «Энергетика и зеленая энергия» – Caspian Power в Бакинском Экспо-центре.

«1994 год – это был год завершения Первой Карабахской войны, подписания соглашения о перемирии, всего через 3 месяца был подписан «Контракт века», – подчеркнул глава государства.

По его словам, в 1994 году мало кто в мире знал об Азербайджане. «Страна находилась на стадии перехода от советской системы к рыночной экономике. Оккупированные территории, более миллиона беженцев, кроме того была гражданская война. Все это не могло привлекать инвесторов. Пришлось приложить большие усилия, чтобы убедить наших партнеров. У нас не было никакой инфраструктуры, даже гражданская инфраструктура была устаревшей. В таких обстоятельствах подписание «Контракта века» в 1994 году был единственным шагом, который мог бы обеспечить успех, последовательное развитие, экономическую независимость и, впоследствии, и независимость политическую», – отметил глава государства.

По его словам, на протяжении почти 30 лет, с 1994 года, Международная выставка «Нефть и газ Каспия» помогает Азербайджану представить свой потенциал международным инвесторам.

«В 1994 году была заложена основа нефтяной стратегии Гейдара Алиева. В этом году мы отмечаем столетие со дня рождения основателя независимого Азербайджана. 1994 год был не только годом проведения первой Международной выставки «Нефть и газ Каспия», но и годом подписания Контракта века», – отметил глава государства.

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