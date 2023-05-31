Hurriyet: Путин и Зеленский приедут к Эрдогану в Турцию после инаугурации

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После инаугурации переизбранного президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана к нему планируют приехать его коллеги из России и Украины Владимир Путин и Владимир Зеленский. Об этом со ссылкой на источники сообщила Hurriyet .

Газета уточнила, что для участия в церемонии инаугурации в Турцию приедет большое число иностранных лидеров. В свою очередь, Владимир Путин совершит «отдельный визит», после чего Турцию посетит Владимир Зеленский.

По словам корреспондента издания Ханде Фырат, в ходе визита российского и украинского президентов будут обсуждаться «ход войны» и зерновая сделка.