Вучич подал в отставку | Нетаньяху заявил, что Израиль уничтожил в Газе всю верхушку “Исламского джихада” | «Аль-Арабия»: К ударам по Ирану причастны США и «еще одна страна» | Азербайджан отправил Украине трансформаторы и генераторы | О чем предупреждает Ваагн Хачатрян? | В Турции предложили строить хаб не только для российского газа, но и для азербайджанского | Минобороны Азербайджана сообщает, что ВС Армении готовятся к провокации |
Главное Политика

Hurriyet: Путин и Зеленский приедут к Эрдогану в Турцию после инаугурации

Hurriyet: Путин и Зеленский приедут к Эрдогану в Турцию после инаугурации

После инаугурации переизбранного президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана к нему планируют приехать его коллеги из России и Украины Владимир Путин и Владимир Зеленский. Об этом со ссылкой на источники сообщила Hurriyet .

Газета уточнила, что для участия в церемонии инаугурации в Турцию приедет большое число иностранных лидеров. В свою очередь, Владимир Путин совершит «отдельный визит», после чего Турцию посетит Владимир Зеленский.

По словам корреспондента издания Ханде Фырат, в ходе визита российского и украинского президентов будут обсуждаться «ход войны» и зерновая сделка.

Теги:
Из этой рубрики
Пашинян заявил, что поле маневра для Армении в свете украинских событий сужается
Политика

Пашинян заявил, что поле маневра для Армении в свете украинских событий сужается

2023/05/31, 12:18
Президент Алиев: В 1994 году мало кто в мире знал об Азербайджане
Политика

Президент Алиев: В 1994 году мало кто в мире знал об Азербайджане

2023/05/31, 12:12
Эмиль Шлеймович: Несомненно, будут развиваться оборонные контакты между Азербайджаном и Израилем
Политика

Эмиль Шлеймович: Несомненно, будут развиваться оборонные контакты между Азербайджаном и Израилем

2023/05/31, 12:07
Hurriyet: Путин и Зеленский приедут к Эрдогану в Турцию после инаугурации
Политика

Hurriyet: Путин и Зеленский приедут к Эрдогану в Турцию после инаугурации

2023/05/31, 11:59
Ильхам Алиев принял Джеффри Пайетта
Политика

Ильхам Алиев принял Джеффри Пайетта

2023/05/31, 11:16
США приветствует высказывания Алиева о рассмотрении вопроса об амнистии карабахским сепаратистам
Политика

США приветствует высказывания Алиева о рассмотрении вопроса об амнистии карабахским сепаратистам

2023/05/31, 08:58
Раиси рассчитывает на расширение сотрудничества между Ираном и Азербайджаном
Политика

Раиси рассчитывает на расширение сотрудничества между Ираном и Азербайджаном

2023/05/31, 00:43
Азербайджан вошел в число членов Вспомогательного комитета Конвенции 1970 года
Политика

Азербайджан вошел в число членов Вспомогательного комитета Конвенции 1970 года

2023/05/30, 22:52
Блинкен настаивает на скорейшем принятии Швеции в НАТО
Политика

Блинкен настаивает на скорейшем принятии Швеции в НАТО

2023/05/30, 21:59