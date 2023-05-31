Джеффри Пайетт: США оценивают вклад Азербайджана в энергетическую безопасность региона

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США оценивают вклад Азербайджана в энергетическую безопасность региона.

Об этом заявил помощник госсекретаря США по энергетическим ресурсам Джеффри Пайетт, выступая на открытии Бакинской энергетической недели, передает АПА.

“США и Азербайджан удовлетворены долгосрочным сотрудничеством. США остаются приверженными поддержке стабильности на Южном Кавказе, суверенитета и независимости стран.

Мы высоко ценим поддержку Азербайджаном суверенитета и территориальной целостности Украины, а также вклад Азербайджана в энергетическую безопасность региона”, – сказал он.

Затем официальный представитель США зачитал обращение президента Байдена к участникам мероприятия.