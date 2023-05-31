Медведев заявил, что любое должностное лицо Великобритании может рассматриваться как законная цель

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Лондон был и остается извечным врагом Москвы, отметил зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

“Глуповатые чиновники Великобритании, нашего извечного врага, должны помнить, что в рамках общепризнанного международного права, регулирующего ведение войны в современных условиях, включая Гаагскую и Женевскую конвенции с их дополнительными протоколами, их положение также можно квалифицировать как пребывание в состоянии войны”, – написал на своей странице в Twitter.

По словам Медведева, Великобритания ведет против РФ необъявленную войну, а значит, любой ее деятель может рассматриваться как законная военная цель.