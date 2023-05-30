США предоставят Украине военную помощь на $300 млн

Соединенные Штаты Америки завтра, 31 мая, анонсируют передачу Украине военной помощи в рамках нового пакета. В него войдут ракеты Zuni. Об этом сообщает корреспондент “Голоса Америки” Карла Бебб в Twitter.
“Представители министерства обороны сказали мне, что США предоставят дополнительную помощь на 300 миллионов долларов Украине, как ожидается, завтра”, – пишет она.
При этом журналистка уточнила, что в пакет, в частности, войдут:
снаряды для ЗРК Patriot;
артиллерийские снаряды;
снаряды для РСЗО HIMARS;
неуправляемые ракеты воздух – земля Zuni;
системы ПВО Avenger;
ПЗРК Stinger.