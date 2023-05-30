США предоставят Украине военную помощь на $300 млн

70 Просмотров

Соединенные Штаты Америки завтра, 31 мая, анонсируют передачу Украине военной помощи в рамках нового пакета. В него войдут ракеты Zuni. Об этом сообщает корреспондент “Голоса Америки” Карла Бебб в Twitter.

“Представители министерства обороны сказали мне, что США предоставят дополнительную помощь на 300 миллионов долларов Украине, как ожидается, завтра”, – пишет она.

При этом журналистка уточнила, что в пакет, в частности, войдут:

снаряды для ЗРК Patriot;

артиллерийские снаряды;

снаряды для РСЗО HIMARS;

неуправляемые ракеты воздух – земля Zuni;

системы ПВО Avenger;

ПЗРК Stinger.