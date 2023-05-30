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Азербайджан вошел в число членов Вспомогательного комитета Конвенции 1970 года

Азербайджан вошел в число членов Вспомогательного комитета Конвенции 1970 года

30 мая в штаб-квартире ЮНЕСКО начала свою работу 7-я сессия стран-участниц Конвенции 1970 года «О мерах, направленных на запрещение и предотвращение незаконного ввоза, вывоза и передачи права собственности на культурные ценности».

Согласно информации пресс-службы МИД, в ходе сессии Азербайджан был избран членом Вспомогательного комитета Конвенции, получив наибольшее количество голосов, в рамках выборов, проведенных в очень конкурентных условиях из Второй избирательной группы (Восточная Европа и Центральная Азия).

В выборах приняли участие 125 стран, 112 из которых проголосовали за Азербайджан.

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