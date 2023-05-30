США обнародуют новый пакет антироссийских санкций

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Вашингтон готовится объявить о новых санкциях против России, которые затронут экспорт технологий, используемых в иранских беспилотниках. Об этом заявил во вторник госсекретарь США Энтони Блинкен.

По словам чиновника, о санкциях объявят уже в среду, 31 мая. Помимо экспорта, они также будут направлены против российской пропаганды и «дезинформации».

«Завтра мы объявим о новых мерах в сфере экспортного контроля в отношении технологий, которые найдены в иранских беспилотниках <…> также о мерах по борьбе с российской дезинформацией и по защите правозащитников в интернете», — заявил Блинкен на совместной пресс-конференции с премьер-министром Швеции Ульфом Кристерссоном.