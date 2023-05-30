Украина опровергла уничтожение комплекса Patriot Россией

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Зенитный ракетный комплекс Patriot сбил все ракеты “Искандер”, которые Россия запустила по Киеву в понедельник, 29 мая.

Об этом говорится в заявлении спикера Воздушных сил ВСУ Юрия Игната “Общественному”.

По его словам, Patriot сбил все ракеты, летевшие по баллистике. Это свидетельствует о том, что комплекс цел и невредим.

“Вчера отработал комплекс Patriot, уничтожены все цели типа “Искандер”, летевшие по баллистике. Вчера была внезапная неожиданная атака, враг пытался застать нас неожиданно после ночной атаки Киевской области и «Шахедами» и крылатыми ракетами типа х101-х555. Но наши, сразу в готовности, потому что враг коварен и может нанести удар в любой момент”, – сказал Игнат.

Напомним, 30 мая российские СМИ писали о том, что по словам их министра обороны Сергея Шойгу – российские военные “в последние дни” поразили в Киеве американский зенитный ракетный комплекс Patriot.