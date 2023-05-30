Вучич подал в отставку | Нетаньяху заявил, что Израиль уничтожил в Газе всю верхушку “Исламского джихада” | «Аль-Арабия»: К ударам по Ирану причастны США и «еще одна страна» | Азербайджан отправил Украине трансформаторы и генераторы | О чем предупреждает Ваагн Хачатрян? | В Турции предложили строить хаб не только для российского газа, но и для азербайджанского | Минобороны Азербайджана сообщает, что ВС Армении готовятся к провокации |
Главное Армия

Украина опровергла уничтожение комплекса Patriot Россией

Украина опровергла уничтожение комплекса Patriot Россией

Зенитный ракетный комплекс Patriot сбил все ракеты “Искандер”, которые Россия запустила по Киеву в понедельник, 29 мая.

Об этом говорится в заявлении спикера Воздушных сил ВСУ Юрия Игната “Общественному”.

По его словам, Patriot сбил все ракеты, летевшие по баллистике. Это свидетельствует о том, что комплекс цел и невредим.

“Вчера отработал комплекс Patriot, уничтожены все цели типа “Искандер”, летевшие по баллистике. Вчера была внезапная неожиданная атака, враг пытался застать нас неожиданно после ночной атаки Киевской области и «Шахедами» и крылатыми ракетами типа х101-х555. Но наши, сразу в готовности, потому что враг коварен и может нанести удар в любой момент”, – сказал Игнат.

Напомним, 30 мая российские СМИ писали о том, что по словам их министра обороны Сергея Шойгу – российские военные “в последние дни” поразили в Киеве американский зенитный ракетный комплекс Patriot.

Теги:
Из этой рубрики
США предоставят Украине военную помощь на $300 млн
Армия

США предоставят Украине военную помощь на $300 млн

2023/05/30, 23:34
Резников исключил нападение на территории России
Армия

Резников исключил нападение на территории России

2023/05/30, 23:07
Украина опровергла уничтожение комплекса Patriot Россией
Армия

Украина опровергла уничтожение комплекса Patriot Россией

2023/05/30, 22:25
700 военных НАТО будут отправлены в Косово
Армия

700 военных НАТО будут отправлены в Косово

2023/05/30, 21:33
Запад не устал предоставлять Украине военную помощь, заявил Столтенберг
Армия

Запад не устал предоставлять Украине военную помощь, заявил Столтенберг

2023/05/30, 19:54
Военнослужащий ВВ погиб из-за неосторожного обращения с огнестрельным оружием
Армия

Военнослужащий ВВ погиб из-за неосторожного обращения с огнестрельным оружием

2023/05/30, 19:11
Армяне открыли огонь по нашим позициям в направлении Агдамского и Шушинского районов
Армия

Армяне открыли огонь по нашим позициям в направлении Агдамского и Шушинского районов

2023/05/30, 18:44
По Москве был осуществлен удар зарядами, выпущенными в 1987 году
Армия

По Москве был осуществлен удар зарядами, выпущенными в 1987 году

2023/05/30, 18:27
Россия объявила в розыск главкома ВСУ Залужного
Армия

Россия объявила в розыск главкома ВСУ Залужного

2023/05/30, 17:19