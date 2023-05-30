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Блинкен настаивает на скорейшем принятии Швеции в НАТО

Блинкен настаивает на скорейшем принятии Швеции в НАТО

США считают необходимым завершить процесс вступления Швеции в НАТО в ближайшие недели и ожидают согласования этого вопроса Турцией. Об этом, как передает РИА Новости, заявил американский госсекретарь Энтони Блинкен.

Ранее сообщалось, что Блинкен обсудил с турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу вопрос вступления Швеции в Североатлантический альянс.

“С точки зрения Соединенных Штатов, сейчас время финализировать вступление Швеции (в НАТО)… Мы с нетерпением ждем, что этот процесс завершится в ближайшие недели”, – сказал глава американской дипломатии журналистам.

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