Мишель напомнил Зурабишвили об условиях для получения Грузией статуса кандидата

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Президент Грузии Саломе Зурабишвили, находящаяся с визитом в Брюсселе, встретилась с председателем Совета Европейского союза (ЕС) Шарлем Мишелем.

Информацию об этом распространил Совет ЕС.

Стороны обсудили европейский путь Грузии. Шарль Мишель напомнил, что Еврокомиссия подготовит отчет о выполнении 12 приоритетов Грузии для получения статуса кандидата как части осеннего «пакета расширения».

Шарль Мишель напомнил о необходимости большего прогресса в судебных реформах, свободе прессы, гражданском обществе, деолигархизации и деполяризации.