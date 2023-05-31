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Мишель напомнил Зурабишвили об условиях для получения Грузией статуса кандидата

Мишель напомнил Зурабишвили об условиях для получения Грузией статуса кандидата

Президент Грузии Саломе Зурабишвили, находящаяся с визитом в Брюсселе, встретилась с председателем Совета Европейского союза (ЕС) Шарлем Мишелем.

Информацию об этом распространил Совет ЕС.

Стороны обсудили европейский путь Грузии. Шарль Мишель напомнил, что Еврокомиссия подготовит отчет о выполнении 12 приоритетов Грузии для получения статуса кандидата как части осеннего «пакета расширения».

Шарль Мишель напомнил о необходимости большего прогресса в судебных реформах, свободе прессы, гражданском обществе, деолигархизации и деполяризации.

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