Мишель напомнил Зурабишвили об условиях для получения Грузией статуса кандидата

Президент Грузии Саломе Зурабишвили, находящаяся с визитом в Брюсселе, встретилась с председателем Совета Европейского союза (ЕС) Шарлем Мишелем.
Информацию об этом распространил Совет ЕС.
Стороны обсудили европейский путь Грузии. Шарль Мишель напомнил, что Еврокомиссия подготовит отчет о выполнении 12 приоритетов Грузии для получения статуса кандидата как части осеннего «пакета расширения».
Шарль Мишель напомнил о необходимости большего прогресса в судебных реформах, свободе прессы, гражданском обществе, деолигархизации и деполяризации.