Президент Израиля процитировал в Баку бессмертные слова Низами Гянджеви

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В то время, когда Иран призывает стереть Израиль с карты и движется в этом направлении в погоне за оружием массового уничтожения, которое может помочь реализовать его гнусную угрозу, угрожает и терроризирует своего соседа, нашего партнера – Азербайджан, я хотел бы напомнить слова легендарного поэта, родного сына этой страны Низами Гянджеви: «В трудную минуту не отчаивайтесь, потому что хрустальный дождь идет из черных облаков».

Данное заявление озвучил находящийся с визитом в Баку президент Израиля Ицхак Херцог в ходе выступления на мероприятии по случаю 75-й годовщины независимости Израиля,

«Следует напомнить, что союз между нами – против агрессии, ненависти, экстремизма и фундаментализма, за мир, демократию и сосуществование, и эти отношения могут и должны служить примером партнерства между государствами и народами не только на Ближнем Востоке и в Евроазиатской сфере, но и во всем мире», – отметил он.