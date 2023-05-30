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Израильский посол предрек увеличение авиасообщения с Азербайджаном

Израильский посол предрек увеличение авиасообщения с Азербайджаном

Количество авиарейсов между Азербайджаном и Израилем вскоре будет увеличено.

Данную мысль озвучил посол Израиля в Азербайджане Джордж Дик журналистам во вторник в кулуарах мероприятия, посвященного празднованию 75-летия независимости Израиля.

«Сегодня исторический день. Ицхак Герцог – второй президент Израиля, посетивший Азербайджан за всю историю. Это вершина в развитии отношений между нашими странами. Это означает, что мы действительно развили стратегическое партнерство на самом высоком уровне. Сегодня утром у нас состоялась прекрасная встреча с Президентом Ильхамом Алиевым, на которой мы обсудили несколько направлений дальнейшего углубления наших двусторонних отношений в различных областях, включая торговлю, туризм», – отметил дипломат.

Он добавил, что в результате сегодняшних переговоров была достигнута договоренность о том, что количество рейсов между двумя странами будет вскоре увеличено.

«Мы рады видеть братство, которое развивается между народами двух стран. Сегодняшний визит президента Израиля в Азербайджан – это только начало следующего уровня развития наших двусторонних стратегических отношений», – сказал посол Израиля.

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