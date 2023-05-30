Помощник госсекретаря США прибыл в Азербайджан (обновлено)

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22:11 “Посольство США радо приветствовать помощника госсекретаря по энергетическим ресурсам Джеффри Пайетта в Азербайджане”. Об этом говорится в заявлении дипмиссии США в соцсети “Твиттер”.

ABŞ Səfirliyi Dövlət katibinin enerji resursları üzrə köməkçisi Cefri Payatı Azərbaycanda salamlamaqdan məmnundur. https://t.co/oesBPdoMcY — U.S. Embassy Baku (@USEmbassyBaku) May 30, 2023

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21:03 Помощник госсекретаря США по вопросам энергетики Джеффри Пайетт с 30 мая по 2 июня будет находиться с визитом в столице Азербайджана Баку, где проведет переговоры с властями, посвященные энергетической безопасности, говорится в сообщении Госдепа.

“Он встретится с представителям азербайджанского правительства, чтобы обсудить энергетическую безопасность и возможности роста использования возобновляемых источников энергии”, – следует из распространенного заявления ведомства.